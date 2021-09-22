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الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بنوك

قروض "المصرفي" ترتفع إلى 2.855 تريليون جنيه نهاية يونيو الماضي

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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كشفت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري عن أرصدة قروض القطاع المصرفي المصري بنحو 82.788 مليار جنيه، خلال شهر يونيو الماضي، وذلك لتسجل 2.855 تريليون جنيه، مقابل 2.77 تريليون جنيه في الشهر السابق له.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري للقطاع المصرفي أن القروض غير الحكومية سجلت بالعملتين المحلية والأجنبية بنهاية فبراير الماضي زيادة قدرها 34.87 مليار جنيه خلال شهر، لتسجل 1.78 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.74 تريليون جنيه في الشهر السابق له.

وعلى صعيد قروض القطاع الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية، سجلت نحو 1.073 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.025 تريليون جنيه بنهاية الشهر الذي يسبقه.

وعلى صعيد قروض القطاع الصناعي بالعملتين المحلية والأجنبية، فقد ارتفعت إلى 545.510 مليار جنيه في يونيو 2021، مقابل 529.322 مليار جنيه

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