4 مليارات دولار إيرادات قناة السويس خلال 8 أشهر

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:21 م

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إن أعداد السفن التي مرت بقناة السويس في الفترة من (يناير إلى أغسطس) من العام الجاري وصلت إلى 13.717 سفينة في مقابل 12.482 سفينة في (2020) بزيادة قدرها 6.7%، والحمولة الصافية 826 مليون طن في 2021 مقارنة ب 772 مليون طن بزيادة قدرها 7% بينما بلغت الإيرادات 4.090 مليار دولار في 2021 مقابل 3.666 دولار في نفس الفترة في 2020بزياردة قدرها 11.6%.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، قد قال خلال كلمته بالاحتفالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدشن مرحلة جديدة في تاريخ وطننا، حيث يسعى لوضعه على طريق الانطلاق الى آفاق جديدة من التنمية والتطوير لم تشهدها مصر من قبل.

جاء ذلك خلال افتتاح نفق الشهيد احمد حمدي 2 بمدينة السويس، الذي يعد هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي الغالية لأبناء سيناء بمناسبة احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، رمز الإرادة المصرية الصلبة التي لا تلين في مواجهة أصعب الظروف والتحديات.

وعن النفق قال رئيس هيئة قناة السويس ان افتتاح هذا النفق العملاق يأتي ضمن رؤية القيادة السياسية الطموحة للمشروع الاستراتيجي لتنمية سيناء والتي تحظى بأولوية قصوى ودعم غير مسبوق على مختلف الأصعدة حيث يعزز النفق الجديد منظومة ربط سيناء بأرض الوطن، ضمن 20 نقطة عبور مختلفة تربط بين ضفتي القناة مقسمة إلى 3 قطاعات رئيسية على النحو التالي.

وفي القطاع الشمالي يقع في نطاق محافظة بورسعيد والذي يحتوي على 6 نقاط عبور بواقع 3 نقاط للمعديات (معدية بورسعيد – معدية الرسوة – معدية شرق التفريعة)، وكوبري النصر العائم و نفقي 3 يوليو.

وفي القطاع الأوسط يقع في نطاق محافظة الإسماعيلية، والذي يحتوي على 10 نقاط عبور بواقع 4 نقاط للمعديات (معدية القنطرة – معدية الفردان – معدية نمرة 6 – سرابيوم)، و 3 كباري عائمة (كوبري الشهيد أبانوب – كوبري الشهيد أحمد منسي – كوبري الشهيد طه ذكي)، و نفقي تحيا مصر، بالإضافة لكوبري السلام.

وفي القطاع الجنوبي: يقع في نطاق محافظة السويس، والذي يحتوي على 4 نقاط عبور، بواقع: نقطة واحدة للمعديات (معدية الشط) كوبري الشهيد شبراوي، و نفقي أحمد حمدي، ويتبين لنا من خلال الإحصائية السابقة أن معدلات عبور المركبات عبر سلسلة الأنفاق، وصلت إلى 4 أضعاف معدلات عبور باقي المحاور، وهو ما يؤكد أن الأنفاق تظل هي الخيار الأول للمواطن والمستثمر في رحلة العبور بين ضفتي القناة.

مضيفاً أن لهذه المنظومة من الأنفاق العملاقة دور فاعل في زيادة معدلات الصادرات من موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواء في بورسعيد أو السويس.

