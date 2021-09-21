"نواب ونائبات قادمات" تنعى المشير طنطاوي: وقف شامخا في مواجهة أعداء الوطن

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 10:39 ص

تنعى السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الذي وافته المنية، فجر اليوم، عن عمر ناهز 85 عامًا الذي أفنى حياته في خدمة الوطن.‏

وأضافت في بيان اليوم أن الراحل فارقنا إلى دار الحق بعد رحلةٍ طويلةٍ من العطاء، ومسيرةٍ وطنيةٍ أسهم من خلالها في صناعة البطولات والأمجاد، مؤكدًا أنه بطل عسكري من طرازٍ خاصٍّ، وقف شامخًا في مواجهة أعداء الوطن في وقتٍ عصيبٍ، ليعبُرَ بسفينته إلى بر الأمان. ‏

وتتقدَّم بخالص العزاء إلى السيد الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلَّحة، وإلى أسرة الراحل وذَويْه، وللقوات المسلحة، والشعب المصري، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع ‏رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.