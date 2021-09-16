"إنتاج أعمال شعب المعدنية والحلى والزخرفية والخشبية" معرض بتربية حلوان

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:36 م

نظمت كلية التربية جامعة حلوان معرض إنتاج شعب المعدنية والحلى، والزخرفية، والخشبية، والنسيج، والملابس الجاهزة، والطباعة، وذلك علي هامش حفل تخرج طلاب 2020-2021، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، والدكتور حسام حمدي عميد الكلية ، وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وذلك بمجمع الفنون والثقافة الذى يرأسه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

وقد تضمن المعرض مجموعة من الأعمال الفنية في التصميم والزخرفة والإعلان، وبعض أعمال الصناعات المعدنية، إضافة إلى أعمال الصناعات الخشبية، بعض أعمال الصناعات النسجية والصباغة والتجهيز، الملابس الجاهزة، هذا وقد أشاد الحضور بالمعرض بأعمال الطلاب ودعا الدكتور ماجد نجم الطلاب الي إعداد دراسة تسويقية لمنتجات الطلاب الفنية التي شملها المعرض من أعمال مختلفة.

ويهدف معرض طلاب كلية التربية إلى إبراز المواهب الفنية وتشجيعها ، زيادة ثقة الطلاب بأنفسهم من خلال المعروض وتأكيد شخصيتهم، بث روح التنافس بين المعارضين، إطلاع الحضور على الإتجاهات الفنية المختلفة ومجالات الإبداع والإبتكار للطلاب، تنمية النواحي الذوقية والقدرة على تحليل ونقد العمل الفني لدى رواد المعرض، وابرار المواهب الفنية والقدرات الإبداعية والإبتكارية للطلاب.