رئيس عمال مصر يبحث الخطوات الفعلية لنقل نموذج المجموعة لسلطنة عمان

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:58 ص

التقى اليوم المهندس هيثم حسين، رئيس مجموعة عمال مصر، المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، لبحث الخطوات الفعلية لنقل نموذج مجمع عمال مصر الخدمي للصناعة داخل سلطنة عمان مع منح قيمة الأرض مجاناً لهذا المشروع تماشياً مع خطتهم لإنشاء 3 مناطق حرة في السلطنة.

يذكر أن هذا الاجتماع هو الثاني لرئيس مجموعة عمال مصر مع رئيس غرفة صناعة عمان، حيث تم الاجتماع بينهما منذ أيام بالعاصمة التركية إسطنبول على هامش ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي الخامس عشر وأن رئيس غرفة صناعة عمان في زيارة رسمية إلى مصر لبحث مجالات الاستثمار المشتركة بين البلدين حيث ألتقي خلال زيارته ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وأكدت الوزيرة ضرورة تكثيف الجهود بين مصر وسلطنة عمان على مستوى الحكومات ومجتمع الأعمال للنهوض بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين لترقى ‏لمستوى العلاقات بين البلدين حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 500 مليون دولار.

فيما التقي رئيس غرفة الصناعة والوفد المرافق له بالمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وخلال اللقاء أكد عبدالوهاب دعم كافة الاستثمارات العمانية، والعمل على تيسير جميع إجراءات ممارسة نشاط شركاتها في السوق المصرية، إلى جانب العمل على تفعيل أُطر التعاون بين الجانبين لزيادة حجم الاستثمارات، بما تتناسب مع عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما ألتقي الوفد العماني أيضاً جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وسلطنة عُمان في العديد من المجالات مثل مجالات صناعة المنسوجات والمقاولات، والأثاث المصري والاستزراع السمكي والصيد عبر البحار، خاصة أن السلطنة غنية بالثروة السمكية والاهتمام بقطاع السياحة الذي تتمتع به الدولتين.