«العلمين الجديدة» تستضيف رقما قياسيا عالميا جديدا بقيادة دراجة كهربائية لمدة 24 ساعة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 01:10 م

يقوم المغامر المصري علي عبده، يوم الجمعة المقبل الموافق 17 سبتمبر، بمحاولة هي الأولى من نوعها في العالم (قيادة دراجة كهربائية لمدة ٢٤ ساعة) لتسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والبيئة .

وقال المغامر المصري علي عبده: إن تلك المحاولة التي تعد الثانية له في تسجيل رقما قياسيا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية تهدف إلى الترويج لأهداف التنمية المستدامة وتسليط الضوء على المبادرات والجهود المصرية التي تسعى إلى تحقيقها، بالإضافة إلى العمل على رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وعدد من المبادرات المصرية التي تسعى لتحقيقها.

وأكد المغامر المصري أنه اختار مدينة العلمين الجديدة كونها أيقونة مصرية في التنمية المستدامة ومن أكثر المدن الواعدة في العالم.

وأضاف عبده أن محاولة تسجيل الرقم القياسي تبدأ صباح يوم الجمعة القادم الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ وتنتهي بعدها بـ ٢٤ ساعة، أي يوم السبت الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢١، ويتحتم خلال المحاولة السير لمسافة لا تقل عن ٨٠٥ كيلومترات، خلال تلك المدة داخل طريق مغلق لدواع الأمن والسلامة وتطبيقًا لشروط موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

كما أكد المغامر المصري أنه اختار مدينة العلمين الجديدة كونها أيقونة مصرية في التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن محاولة تسجيل الرقم القياسي الجديد ستكون تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والبيئة، بجانب شركة إنرجيكا الإيطالية للدراجات الكهربائية و شركة إنفينيتي للطاقة المتجددة وزيوت وولف.

وأفاد بأنه أتم استعداداته الأخيرة لتنفيذ محاولة تسجيل الرقم القياسي ويعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة واختتام برنامج التأهيل البدني والنفسي لتنفيذ تلك المحاولة، كما يجهز دراجته مع التأكد من اعدادها فنيا بشكل صحيح وجاهزيتها لكي تكمل ذلك التحدي الصعب والعمل مع فريقه المكون من ٢٥ فردا على خطة عمل تضمن تحقيق الرقم القياسي طبقا لمعايير وقوانين موسوعة جينيس العالمية .

وقال إن محاولة تحقيق هذا الرقم القياسي الجديد تأتي بهدف الترويج لأهداف التنمية المستدامة وتسليط الضوء على عدد من القضايا المجتمعية المهمة، بعد الخطوة الأولى التي قطع فيها عبده مسافة ١٠٠٠ كم على دراجته الكهربائية من محافظة الإسكندرية وصولًا إلى محافظة البحر الأحمر والعودة مجددًا والتى كانت احتفالا بيوم البيئة العالمي.

وقال المغامر علي عبده إنه يستخدم دراجة كهربائية من طراز EVA EsseEsse9 من شركة إنرجيكا الايطالية بمحرك كهربائي بقوة ٨٠ كيلوواط أي ما يُعادل ١٠٩ أحصنة، وعزم ١٨٠ نيوتن /متر، وبسرعة قصوى ٢٠٠ كم/ساعة محددة إلكترونيًا، ويتسارع أعلى فئة منها من ٠ إلى ١٠٠ كم/ساعة في ٢.٨ ثانية، فيما تتوفر EVA EsseEsse9 بخيارين من البطاريات الأولى يصل مداها إلى ٤٤٠ كم، ما يجعلها الدراجة الكهربائية ذات المدى الأطول على الإطلاق، والثانية ٢٠٠ كم، ويمكن شحن بطاريتها بواسطة شاحن بطيء AC، أو شاحن سريع DC بقدرة من ٠ إلى ٨٠٪ في ٤٠ دقيقة، فيما يصل العمر الافتراضي للبطارية إلى ١٢٠٠ دورة.

وأكد أنه حصل فعليا على موافقة موسوعة جينيس للأرقام القياسية على تنفيذ تلك المحاولة وتسجيلها في الموسوعة حال نجاحه يوم الجمعة القادم في تنفيذ تلك المحاولة .

وأشار إلى أنه يشارك معه في تنفيذ هذا الحدث العالمي العديد من المتطوعين بهدف خدمة المجتمع وجهود حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .