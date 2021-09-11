"ظاهرة الطلاق".. ندوة بشباب ورياضة الشرقية

السبت 11/سبتمبر/2021 - 12:57 م

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، قامت المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان " ظاهرة الطلاق... الأسباب والعلاج "، وذلك عن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

وأشار إلى قيام الدكتور ناصر عبد الأعلي عطية مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف وعضو لجنة الفتوي بالمحافظة بتقديم الندوة الدينية والذي تحدث فيها عن بناء الأسرة في الإسلام ومفهوم الطلاق وحكمه والحكمة من تشريع الطلاق والحواجز والحلول والبدائل قبل اللجوء إليه وأسباب وقوعه والآثار المترتبة على وقوع الطلاق والطرق العلاجية والوقائية للحد منه.

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