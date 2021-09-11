مانشستر يونايتد يستضيف نيوكاسل في الظهور الاول لرونالدو

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:38 ص

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه مانشستر يونايتد في مباراة الشياطين الحمر أمام نيوكاسل والتي تجمع الفريقين في الرابعة عصر على ملعب "أولد ترافورد" بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وعاد رونالدو إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد بعد الرحيل منذ 12 عاما في انتظار المشاركة للمرة الأولى خلال لقاء اليوم بعدما انضم "صاروخ ماديرا" إلى الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وشارك "الدون" في تدريبات مانشستر يونايتد خلال الاسبوع الماضي بعدما غادر معسكر منتخب الرتغالي بسبب الإيقاف ليستعد جيدا لموقعة نيوكاسل والظهور الأول في مسرح الأحلام.

وأعلن رونالدو جاهزيته للمشاركة مع الفريق امام نيوكاسل، حيق قال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: سأكون متوترًا يوم السبت ولكن أنا أكثر نضجًا وأكثر خبرة عن السنوات الأولى في مانشستر يونايتد.

وأضاف صاروخ ماديرا أنه مستعد وجاهز للمباراة وسأضغط على المدير الفني "سولسكاير" من أجل البدء في التشكيل الأساسي وأنا مستعد للعب وقال: لدي ذكريات جيدة في مسرح الأحلام ولكن هذا زمن جديد وأنا هنا للفوز مجددًا.

أعلن نادي مانشستر يونايتد، بشكل رسمي اليوم الخميس، ارتداء نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو، القميص رقم 7 بعد انضمامه للفريق في الأيام الماضية.

وانضم رونالدو إلى الشياطين الحمر منذ أيام قادمًا من يوفنتوس، بعد 3 مواسم قضاها النجم البرتغالي مع السيدة العجوز، ليعود الدون إلى مسرح الأحلام مجددا بعد رحيله عن النادي منذ 12 عاما إلى ريال مدريد.

وذكر الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، أن رونالدو بعد عودته للفريق، فإنه سيرتدي القميص رقم 7، بينما سيرتدي إدينسون كافاني، مهاجم الشياطين الحمر، القميص رقم 21.