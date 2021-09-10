عبد الرحيم علي ينعى الحاج محمود العربي رجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 12:41 ص

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، بمزيد من الحزن والأسى وفاة رجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار، الحاج محمود العربي الذي توفي عن عمر يناهز ٨٩ عامًا.

وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء لنجله المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

وأسس محمود العربي رجل الأعمال المصري، وعضو البرلمان السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي مجموعة شركات العربي عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر دور الصناعة المصرية والمالكة لتوكيلات عدة لشارب وتوشيبا وسيكو وغيرها.

وأطلق إنتاج أول مجموعة صناعات منزلية والكترونية وطنية متطورة كما ساهم في خلق حوالي ٤٠ ألف فرصة عمل كما ساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبري في كافة أنحاء الجمهورية.

وكانت مجموعة العربي الراحل قالت في بيان على حسابها بموقع "فيس بوك": "بقلوب مؤمنة بالله وراضية بقضائه وقدره، ننعي بمزيد من الحزن والأسى وفاة الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، ورجل الصناعة الوطنية، وشهبندر التجار".

وأعلنت المجموعة عن أن الجنازة ستشيع بعد صلاة الجمعة من مسقط رأس الراحل بقرية أبورقية مركز أشمون محافظة المنوفية.