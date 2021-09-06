صوت الناس.. «زينب» تحتاج إلى غرفة للسكن

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 12:06 ص

وصلت رسالة إلى «صوت الناس»، من زينب هاشم، تقول فيها: أنا مواطنة بسيطة ومسنة، وقد أصيبت بالسرطان، وأحتاج إلى علاج شهرى، وأولادى تركونى بسبب مشاغل الحياة، وليس لدى دخل، وتراكمت عليَّ الديون، كما تراكم علىّ الإيجار، وتم طردى من الشقة، وكل ما أريده هو دخل، أستأجر منه غرفة أسكن فيها.

للتواصل: ٠١٠٢٥٣٢٢٨٦٢

تليفون: ٠١٠٩٩٤٩٤٩١٩