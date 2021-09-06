الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. «زينب» تحتاج إلى غرفة للسكن

صوت الناس
صوت الناس
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وصلت رسالة إلى «صوت الناس»، من زينب هاشم، تقول فيها: أنا مواطنة بسيطة ومسنة، وقد أصيبت بالسرطان، وأحتاج إلى علاج شهرى، وأولادى تركونى بسبب مشاغل الحياة، وليس لدى دخل، وتراكمت عليَّ الديون، كما تراكم علىّ الإيجار، وتم طردى من الشقة، وكل ما أريده هو دخل، أستأجر منه غرفة أسكن فيها.
للتواصل: ٠١٠٢٥٣٢٢٨٦٢
تليفون: ٠١٠٩٩٤٩٤٩١٩

صوت الناس السرطان ديون سرطان

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