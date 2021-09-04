بنك مصر يقدم باقة مزايا وعروض مجانية بمناسبة عيد الفلاح

السبت 04/سبتمبر/2021 - 02:09 م

يشارك بنك مصر، في فعالية الشمول المالي خلال الفترة من 1 الى 15 سبتمبر 2021، احتفالا بـ"عيد الفلاح" تحت رعاية البنك المركزي المصري.

يأتي ذلك إيمانا من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كل شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة منها على سبيل المثال؛ حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، التمويل والائتمان، وحرص البنك بمناسبة "عيد الفلاح" على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كل العملاء.

جدير بالذكر أن أبرز المزايا والعروض المجانية التي يوفرها البنك خلال تلك الفعالية تتمثل في فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفوري مجانا، بالنسبة للعملاء الأقل من 16 عام يتم الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً ضمن برنامج الشباب، وبالنسبة للعملاء من سن 16 عاما إلى 30 عاما يتم فتح الحسابات مع إصدار بطاقة الخصم الفوري الممنوحة ضمن برنامج الشباب مجانا، كما يمكن للعملاء من سن 21 عام إلى 30 عاما أيضا الحصول على بطاقة ائتمانية يتم تحديد نوعها وفقاً للحد الائتماني الممنوح للعميل والسياسة والشروط الائتمانية للبنك، أما بالنسبة للعملاء مستخدمي تطبيق محفظة بنك مصر الالكترونية يتم استرداد 20 % من الحركة المالية الأولى مع تطبيق الشروط المنظمة لذلك، هذا ويحرص البنك خلال هذه الفعاليات على التواجد خارج فروعه والترويج لمنتجاته تحت مظلة الشمول المالي، والوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.

ويحرص بنك مصر دائماً على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع، وخاصة تلك المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي التي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والوصول لكافة فئات المجتمع بغرض دمجهم في النظام المالي الرسمي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الافراد.

كما يواصل البنك جهوده لنشر التوعية بالشمول المالي والثقافة المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية لطلاب الجامعات والمدارس، إلى جانب تبني عدة برامج للتثقيف والشمول المالي منها على سبيل المثال؛ دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة "رواد النيل" تحت رعاية البنك المركزي المصري والتي تهدف لمساندة رواد الأعمال الشباب وتشجيع الشركات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم الدعم لها.