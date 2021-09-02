صدور ديوان "تدريبات يومية" للشاعر محمد السيد إسماعيل

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 06:59 م

صدر حديثًا عن دار ميريت للنشر والتوزيع ديوان "تدريبات يومية" للشاعر والناقد الدكتور محمد السيد إسماعيل كهدية مع العدد رقم "33 من مجلة ميريت الثقافية، وهو الكتاب الثالث ضمن إصدارات هذه السلسلة الإبداعية التي تستهدف نشر إبداعات كُتَّاب وشعراء مصريين وعرب.

ويقع الديوان من “92” صفحة من القطع المتوسط، ويضم “5” قصيدة. يمتاز "تدريبات يومية" بكونه مجموعة من القصائد القصيرة أو متوسطة الطول تسعى إلى تقديم طرح مغاير لقصيدة النثر، من حيث استخدام لغة رامزة ومكثفة وإيحائية رغم بساطتها الظاهرة، ومن حيث الانفتاح على توظيف التراث بطرائق تختلف عما شاع فى حقبة الستينيات، وكذلك محاولة مزج الخاص بالعام، ورسم أجواء تميل إلى الأسطورية أو الأفعال المفارقة، ومحاولة استنطاق التفاصيل الصغيرة وتشفيرها وتشعيرها لا نسخها كما شاع فى الكثير من نماذج قصيدة النثر.

كما تعتمد بعض القصائد على توظيف تقنية الحوار المسرحى، وتقنيات البنية السردية، ورسم الصور الكلية المشهدية، والجدل مع بعض قصائد الشاعر السابقة، والجمع بين الأساليب الخبرية والإنشائية (الاستفهامية غالبًا) بصورة فنية لافتة تقوم على الحوار، لا مجرد التجاور المجانى.

يذكر أن هيئة تحرير السلسلة والمجلة تتكون من محمد هاشم المدير العام، سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير والمخرج الفني والمدقق اللغوي، سارة الإسكافي مدير التحرير، والغلاف إهداء من الفنان الكبير أحمد اللباد.

من أجواء الديوان

ها نحن إذن

بمعداتنا الثقيلة وآلات القياس

بالعربات المصفحة والخوذات وشاشات العرض

بالأعلام البلاستيكية ذات القوائم المعدنية اللامعة

ها نحن إذن

أخيرًا

فوق هذه الأرض التى نستطيع أن نرى حدودها

بالأعين المجردة

وسوف ننتظر كثيرًا

لا بأس

حتى نزيل كل هذه الأجساد