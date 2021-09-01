تراجع طفيف في أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:12 م

تراجعت أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، بمقدار جنيهين بحسب شعبة الذهب في مصر.

وتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 900 و902 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر بين 789 و790 جنيها، والذهب عيار 18 بين 676 و677 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6320 و6328 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا في جلسة تداول الولايات المتحدة حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر، بنسبة 0.18%، وقد يجد الذهب الدعم عند 1781.30 دولارا للأوقية ونقاط المقاومة عند 1820.50 دولارا للأوقية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 في أسواق المال، وقت كتابة التقرير 801.95 جنيه.