وفد جامعة سوهاج يزرو سفارات عربية للترويج لزيادة أعداد الطلاب الوافدين.. صور

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:06 م

قام وفد يمثل جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة ويرافقه الدكتور عمر الحادي الأستاذ بكلية العلوم، الدكتور ياسر رفعت مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين، وكريستين صفوت ونيس مستشار التسويق لجامعة سوهاج بزيارة ٤ سفارات عربية اليوم الأربعاء.

تم مقابلة المستشار الثقافي لكل من الكويت يمثلها الدكتور أحمد المطيرى المستشار الثقافى والمرشدين الأكاديمين بالملحقية وتم زياره الدكتور فوزى أبو فارس المستشار الثقافى لدولة الأردن وتباعا زيارة الدكتور إياد أبو الهنود ممثل لدوله فلسطين الشقيقه، كما تم زياره السفارة العراقية ومقابلة المسئولين ويمثلهم القنصل الدكتور حازم صدام، وذلك لبحث زيادة أعداد الطلاب الوافدين إلى جامعة سوهاج وبحث إمكانية إبرام بروتوكولات تعاون فى مجال الدراسات العليا والبحوث وزيادة أعداد الطلاب الوافدين إلى الجامعة، في ظل مبادرة “ادرس في مصر”.

وقال النعماني: إن هذه الزيارات جاءت ضمن خطة تسويقية للجامعة تستهدف الارتقاء بقطاع الدراسات العليا والبحوث وعرض الإمكانيات بها بصورة مشرفة تليق بقدر ومكانة الجامعة.

وأوضح “النعماني” ، أن الزيارات مستمرة ومتتاليه علي نفس المستوى حتي تتكمن الجامعة من عمل تبادل قوي وفعال من العلاقات المتبادلة بين الجامعه والجامعات العربيه المنشودة.



وأضاف “النعماني” ، أنه تم عمل عرض متكامل بجميع وسائل الدعايا المرئية والمسموعة والمقروءة بالإضافة إلى عمل اجتماعات مكثفة للرد علي جميع الأسئلة الخاصة بهذا الشأن والتجهيز لزيارات رسمية لهذه الوفود إلى جامعة سوهاج للتمهيد لاعتمادها بوزارة التعليم العالي الخاصة بكل دولة.