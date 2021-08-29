وزير الرياضة يبحث مع مجلس الترسانة الترتيبات النهائية للاحتفال بمئوية الشواكيش

الأحد 29/أغسطس/2021 - 08:09 م

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة نادى الترسانة برئاسة النائب طارق سعيد الترتيبات النهائية للاحتفال بمئوية الشواكيش، بحضور الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكابتن صلاح عبد الفتاح أمين الصندوق بنادي الترسانة.

أكد وزير الشباب والرياضة ان نادى الترسانة نادى عريق وصاحب تاريخ وكان ومازال مصنع الأبطال في العديد من اللعبات، مشيرا إلى أن نادي الترسانة من الأندية المؤسسية صاحبة الشعبية الجماهيرية الكبيرة، مؤكدا على تقديم كافة أنواع الدعم لخروج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بمكانه وحجم نادي الترسانة.

قدم رئيس مجلس إدارة نادى الترسانة الشكر لوزير الشباب والرياضة علي الدعم اللامحدود لنادي الترسانة، مؤكداً علي ان الاحتفال بالمئوية سوف تخرج بصورة تليق بعراقة قلعة الشواكيش التى تخّرج منها نجوم ومشاهير ورموز تحمل ذكريات محفورة فى وجدان الكرة المصرية.

وخلال اللقاء تم مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالاحتفالية منها إقامة مباراة تجمع قدامي اللاعبين بالترسانة وبعض اللاعبين من الأندية المصرية، بالإضافة الي مقترح إقامة حفل فني يُحييه اوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

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