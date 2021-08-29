زي النهارده.. وضع المصريين القدماء أول تقويم لهم «تحوت»

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:13 ص

في مثل هذا اليوم 29 اغسطس وضع القدماء المصريين أول تقويم يستخدمونه لحساب الأيام وقد سمي هذا التقويم باسم "تحوت" حيث يرمز الأسم إلى الإله تحوتحتى كما أن البعض يطلق على التقويم المصري اسم التقويم التوتي، وأول شهور السنة المصرية هو شهر "توت" جحوتي، تحوت، توت، هي أسماء لرب الحكمة والحسابات والفلك عند قدماء المصريين.



ويعتبر تحوت أو توت هو إله الحكمة عند المصريين القدماء وهو أحد ارباب ثامون الاشيمون الكوني يعتبر من أهم الآلهة المصرية القديمة، وتم رسمه قديمها برأس أبو منجل ، و أعاد اليونانيون تسميته ب"هرمس" ولقد رآه اليونانيون كمبعوث الآلهة تماما ك"هرمز".



وينسب المصريين القدماء الفضل لتعلم الكتابة والحساب إلى الإله تحوت وهو يصور دائما ماسكا بالقلم ولوح يكتب عليه وله دور أساسي في محكمة الموتى حيث يؤتى بالميت بعد البعث لإجراء عملية وزن قلبه أمام ريشة الحق ماعت ويقوم تحوت بتسجيل نتيجة الميزان.



إذا كان قلب الميت أثقل من ريشة الحق فيكون من المخطئين العاصين يلقى بقلبه إلى وحش مفترس تخيلي اسمه عمعموت فيلتهمه وتكون هذه هي النهاية الأبدية للميت ، أما إذا كان القلب أخف من ريشة الحق "ماعت"فمعنى ذلك أن الميت كان صالحا في الدنيا فيدخل الجنة يعيش فيها مع زوجته وأحبابه، بعد أن يستقبله أوزريس.

يحتل تحوت مركزا هاما فى الديانة المصرية القديمة، فيربط به دور الوسيط بين ألهة الخير والشر، وتقول أسطورته إنه عاصر 3 صراعات بين الخير والشر، وكانت الثلاثة صراعات متماثلة من حيث المبدأ مع تغير فى المتصارعين بحسب زمن كل أسطورة فى المعركة الأولى كان الصراع بين الإله رع وأبيب، والثانية بين حيرو- بيخوتت وست، والصراع الثالث بين حورس ابن أوزوريس و ست، وفى كل من تلك الصراعات كان الإله الأول يمثل "النظام" فى الكون، والمصارع الثانى يمثل قوى العشوائية وضياع النظام، وكان عندما يصاب أحد المتصارعين بإصابة خطيرة، عندئذ يقوم تحوت بمعالجته ليستطيع العودة إلى المعركة، بحيث أن لا يغلب أحدهما الآخر.