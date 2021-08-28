لقاء إماراتي قطري على هامش "مؤتمر بغداد "

السبت 28/أغسطس/2021 - 02:01 م

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، على هامش "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، المنعقد اليوم في العاصمة العراقية بغداد.

لقاء اماراتي قطري

وتبادل نائب رئيس دولة الإمارات مع أمير دولة قطر الشقيقة، خلال اللقاء، الأحاديث حول المؤتمر ونتائجه المتوقعة بما يخدم دوام الأمن والاستقرار للعراق الشقيق، متمنين لأعمال المؤتمر النجاح، وللشعب العراقي التقدم والازدهار.

وقال بيان عن مكتب نائب رئيس الإمارات، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحث مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعزيز العلاقات الثنائية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وخليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسالم عيسى القطام، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية العراق.