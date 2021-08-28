الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يعقد اجتماعًا لمتابعة أزمة سيدني

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء الجمعة، اجتماعًا لمتابعة الأزمة في إيبارشية سيدني بأستراليا، وقد ضم الاجتماع أصحاب النيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد والنائب البابوي لإيبارشية سيدني، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس ونيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن وتوابعها (عبر التواصل التليفوني).

تم خلال الاجتماع بحث المستجدات ومناقشة آليات الحل والخروج من الأزمة من خلال عدة خطوات عملية تكفل السلام للجميع، ملتمسين الهدوء وصنع السلام من جميع الآباء والأبناء لأنه مكتوب "طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ" (إنجيل متى ٥: ٩).

البابا تواضروس قداسة البابا الأنبا أنجيلوس مطران بورسعيد الأنبا أنجيلوس أسقف لندن