تراجع أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:20 ص

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة - 27 أغسطس 2021 - في محلات الصاغة في مصر، بنحو 3 جنيهات على مستوى جميع الأعيرة.

ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى 897 جنيه، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 785 جنيها.

كما وصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 672 جنيها اليوم، وسعر الجرام من عيار 14 نحو 522 جنيها.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 28114 جنيه كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,328 جنيه أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 904,000 جنيه

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.