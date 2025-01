مجلة ذكاء اصطناعي كفر الشيخ تتصدر في مسابقة للدوريات العلمية في مصر

حققت مجلة كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفرالشيخ تقدما بين مجلات هذا المجال وحصلت علي 6 نقاط من 7.

وقد أوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ والمشرف على كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، أن وصول المجلة لهذا التقدم لم يكن من فراغ بل من خلال الخطة الاستراتيجية للجامعة والمنبثقة من الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي وذلك لتحقيق محاور التنمية المستدامة لمصرنا الغالية، ولذلك فإن البحث العلمي بجامعة كفرالشيخ يسير بخطي سريعة ودقيقه لتتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وقد ثمن الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدعم الكامل الذي توليه الدولة للبحث العلمي والباحثين من خلال توفير كافة احتياجاتهم. ووصول المجلة الي هذا الإنجاز يعكس قوة الأبحاث المنشورة بما يتناسب مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

كما أكد الدكتور تامر مدحت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس تحرير المجلة المصرية للذكاء الاصطناعي، علي ان الكلية تعمل علي مناقشة كل ما هو جديد في البحث العلمي لينعكس ذلك علي طلاب الكلية وخريجيها و يؤهلهم بشكل قوي لسوق العمل.

هذا وقد أكد الدكتور محمود يسن وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس تحرير المجلة المصرية للذكاء الاصطناعي، أن الكلية دائما تسعي الي مواكبة المستجدات والتقنيات للبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك لمواكبة العصر وسوق العمل والثورة الصناعية وذلك بتوفير مناخ علمي متميز للباحثين والدارسين بقطاع الدراسات العليا والبحوث.

تقرير عن مجلة الكلية

اسم مجلة الكلية باللغة العربية: المجلة المصرية للذكاء الاصطناعي.

اسم مجلة الكلية باللغة الإنجليزية: Egyptian Journal of Artificial Intelligence

Frequency: Quarterly

Print ISSN: 2786-0205

Online ISSN: 2786-0213

Publication Information

Publisherالناشر

Kafrelsheikh University, Faculty of Artificial Intelligence

Editor-in-Chief

Prof. Tamer Medhat Mohamed

Prof. Mahmoud Y. shams

• حصلت مجلة الكلية علي تقييم النقاط 6 من 7 طبقا لتقييم المجلات المحلية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

• اصدر العدد الأول للمجلة عام 2022 و العدد الثاني عام 2023 بينما العدد الثالث عام 2024.

• تستعد المجلة لاستقبال الأوراق البحثية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات خلال العام الحالي 2025.