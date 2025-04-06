وفد أمريكي يزور باكستان لبحث الاستثمار في قطاع المعادن الحيوية

يتوجه وفد أمريكي رفيع المستوى إلى باكستان هذا الأسبوع لبحث الاستثمار في قطاع المعادن الحيوية في البلاد.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن وفدا رفيع المستوى بقيادة المسؤول البارز في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا، إريك ماير، يضم عددا من الوكالات الأمريكية إلى إسلام آباد في الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2025.

وأشار البيان إلى أن زيارة الوفد إلى باكستان تأتي لتعزيز مصالح الولايات المتحدة في قطاع المعادن الحيوية في منتدى استثمار المعادن الباكستاني.

وسيلتقي ماير مع كبار المسؤولين الباكستانيين لتوسيع الفرص أمام الشركات الأمريكية في باكستان وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.. كما سيعقد ماير لقاءات مع كبار المسؤولين لتأكيد أهمية استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.