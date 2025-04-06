ماك شرقاوي لـ"إكسترا نيوز": ترامب يواجه مقاومة شديدة من "الدولة العميقة"

الأحد 06/أبريل/2025 - 12:48 ص

أشار الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي، إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا قد أثارت العديد من الاحتجاجات داخل الولايات المتحدة وبعض العواصم الأوروبية.

وأوضح عبر مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه القرارات، التي تضمنت تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، تؤثر سلبًا على ملايين المواطنين الأمريكيين وتزيد من معدلات التضخم والأزمة الاقتصادية

وأضاف أن ترامب يواجه مقاومة شديدة من "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة، ومن خصومه السياسيين من الحزب الديمقراطي الذين يمتلكون الأدوات اللازمة للتأثير على هذه القرارات، مؤكدًا أن هذه القرارات لا تقتصر على النخبة السياسية، بل تشمل أيضا المواطنين العاديين الذين يعانون من تداعيات هذه الإجراءات.

ونوه بأن ترامب يهدف من خلال هذه القرارات إلى تقليص الوظائف الفيدرالية التي يعتبرها غير ضرورية، وهو ما يعكس توجهه نحو تقليص دور الحكومة الفيدرالية في إدارة البلاد، وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن ترامب يواجه ضغوطًا مستمرة من معارضيه، وهو ما يخلق توترات في الداخل الأمريكي.

وأردف أن هذه التحولات السياسية والاقتصادية قد تكون لها تداعيات على العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها، خاصة في أوروبا، حيث بدأ بعض القادة الأوروبيين يشعرون بالقلق من السياسات التي قد تضر بمصالحهم، كما أشار إلى أن الحرب التجارية التي شنها ترامب على الصين قد أثرت بشكل غير مباشر على أوروبا وكندا والعديد من الدول الأخرى.

وفيما يتعلق بالصين، أوضح شرقاوي أن بكين تستخدم استراتيجيات اقتصادية ذكية، مثل التلاعب بالعملة، بهدف تعزيز صادراتها وتحقيق مزايا تجارية على حساب الدول الأخرى، وهو ما يعقد المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.