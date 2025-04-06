انطلاق كأس البيت الروسي لكرة القدم في نسختها الخامسة بالإسكندرية

نظم البيت الروسي بالإسكندرية للعام الخامس على التوالي بطولة كأس البيت الروسي لكرة القدم في نسختها الخامسة، والتي انطلقت، أمس السبت، على ملاعب مدرسة القدس للغات بالإسكندرية.

ضمت البطولة هذا العام ٨ فرق لطلاب المرحلة الابتدائية من ٤ مدارس من الإسكندرية بالإضافة إلى ٣ فرق روسية ( المدرسة الروسية التابعة للسفارة الروسية بالقاهرة، فريق أبناء الجالية الروسية بالقاهرة، فريق أبناء الجالية الروسية بالإسكندرية).

وفاز فريق مدرسة سان جبرائيل بكأس البطولة هذا العام وحصل على المركز الأول، وحصل فريق مدرسة القدس للغات على المركز الثاني والميدالية الفضية، وفريق مدرسة سان مارك على المركز الثالث والميدالية البرونزية بالبطولة

كما حصل الطالب آدم صلاح على لقب أحسن لاعب فى البطولة من مدرسة سان جابرئيل، والطالب حمزة شبل من مدرسة القدس للغات كأحسن حارس مرمى فى البطولة، وتم اختيار الطالب محمد راشد من مدرسة سان مارك للحصول على جائزة هداف البطولة.

أثناء الاحتفال بالبطولة قدم فريق الطالبات بمدرسة القدس للغات لوحة فنية رائعة وعدد من العروض الفنية والرياضية في حفلي الافتتاح والختام للبطولة.

وفي كلمته أثناء حفل افتتاح وجه أرسيني ماتشينكو مدير البيت الروسي، الشكر إلى الدكتور محمود عزت المنسق العام للبطولة وجميع المنظمين لهذا الحدث الضخم

يذكر أن كأس البيت الروسي يقام للعام الخامس على التوالي وبشكل دوري بهدف تعزيز التواصل الثقافي والحوار بين مصر وروسيا، فضلًا عن نشر القيم الرياضية ومبادئ الصداقة بين الشعوب خاصة البراعم والشباب.