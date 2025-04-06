عمرو أديب: «في أي خناقة أو حرب مع المصريين هتتعور وهيتنكد على أهلك.. هو ده المصري وحضارة الكفاح»

الأحد 06/أبريل/2025 - 12:40 ص

وجه الإعلامي عمرو أديب سؤالا مهما للمطالبين بالحرب: «هتقفوا مع مصر بجد لما تحارب؟، متابعا في 1973 كنا بنحارب علشان نحرر أرضنا.. النهارده هنقول للمدرعات او البحرية أو المشاة يروحوا فين؟ يدخلوا غزة؟ يحتلوها.. نضرب تل أبيب؟ ما إحنا لو ضربنا هيضربوا».

وتابع أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر": «بقالنا سنة بنسمع ناس تقولك هي مصر هتحارب امتى.. والكلام بيعدي من غير ما نوقفه.. أتحدى حد يقولي يعني إيه حرب؟، مرددا اذكر دولة في المنطقة بتتهاجم زي مصر».

وأضاف الإعلامي: «ابحث عن مصري يحب إسرائيل.. واتفاقية السلام معاهم صباح الخير يا جاري انت في حالك وأنا في حالي.. وهم العدو الأول، متابعا أن كل الجنود والرجالة دول مستعدين يستشهدوا من أجل مصر».

وأكمل أديب: «احنا اللي حاربنا واقتصادنا اتأثر على مدار سنين علشان العزة والكرامة العربية.. ولما حاربنا علشان أرضنا وقف معانا السعودية والإمارات والجزائر وسوريا.»

وواصل: «لو كتب علينا القتال كلنا رجل واحد.. واي حد بيقولنا حاربوا وهو قاعد هناك عند الراجل اللي بيزغطك وبيهشتكك بيادة أي عسكري مصري برقبتك».

وتساءل أديب: «هل في أي بلد في المنطقة حاربت او بيتطلب منها تحارب غير مصر؟.. ايه الوقاحة اللي بيكلموا بيها مصر دي، مضيفا مفيش دولة في المنطقة بتتهاجم زي مصر.. وهل هتقفوا مع مصر بجد لما تحارب؟.

ونوه «أديب»، بأن كل الجنود والرجالة دول مستعدين يستشهدوا من أجل مصر، مؤكدا: في اي خناقة أو حرب مع المصريين هتتعور وهيتنكد على أهلك.. هو ده المصري وحضارة الكفاح

واختتم قائلًا: «السؤال الأهبل اللي بيتردد انت بتشتري سلاح ليه؟.. هو كل الناس بتشتري ليه؟ عشان لو جه اليوم وعشان ماحدش يفكر، جاء ذلك خلال تقديم حلقة برنامج الحكاية المذاع على قناة MBCMASR».