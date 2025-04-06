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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يتلقى العزاء في وفاة السكرتير العام للمحافظة بدار المناسبات بالمنصورة

بمشاركة 4محافظين ورؤساء جامعات وقيادات أمنية وتنفيذية وشعبية وسياسية

جانب من العزاء
جانب من العزاء
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تلقى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء أمس السبت، العزاء في وفاة الراحل اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، بدار المناسبات بشارع الجيش بالمنصورة، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وبحضور أبناء وأسرة وذوي وأهل ومحبي الراحل، وبحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، واللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، وسكرتيري عموما عدد من المحافظات.

وأكد محافظ الدقهلية أن تلقي العزاء رسالة تقدير وتكريم للفقيد الراحل، الذي يُعد نموذجًا يُحتذى به في الأخلاق والإنسانية، والعطاء والتفاني في العمل، والإخلاص في حب الوطن، مشيرًا إلى أن كل كلمات المواساة لا توفي الفقيد حقه، ودعا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان، وأن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة.

وأضاف المحافظ أن هذا اليوم المشهود في عزاء الراحل لم يأتِ بتدبيرٍ منا، وإنما سخرنا الله عز وجل لنكون جزءًا من هذا اليوم الذي يمثل تكريمًا حقيقيًا للفقيد، داعين المولى عز وجل أن تكون دعوات أهالي الدقهلية من نصيبه بالعفو والمغفرة، والفوز بالدرجات العلا من الجنة.

وقدم محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لجميع من حضروا لتقديم واجب العزاء من الجهاز التنفيذي بالمحافظة، والقيادات الأمنية والعسكرية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الصحافة والإعلام، وممثلي المجتمع المدني، وجموع المواطنين من أبناء الدقهلية.

الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتور أحمد العدل الدقهلية السكرتير العام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اللواء دكتور علاء عبد المعطي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية النواب والشيوخ تقديم واجب العزاء رئيس جامعة المنصورة مدير أمن الدقهلية