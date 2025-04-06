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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيسا الصومال وأوغندا يؤكدان ضرورة الحفاظ على الاستقرار في "القرن الإفريقي"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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بحث الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، أمس السبت، في العاصمة الأوغندية كمبالا، مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني، الوضع الأمني في المنطقة، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة القرن الإفريقي.

وأشاد الرئيسان بالعلاقات الثنائية العميقة والتعاون الوثيق بين الصومال وأوغندا، معربين عن ترحيبهما بإطلاق مهمة بعثة "AUSSOM" الجديدة في الصومال، مؤكدين ضرورة تسريع الدعم الدولي لتنفيذ خطة تطوير الأمن الصومالي وتعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

كما ناقش الرئيسان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين البلدين، ووجها المؤسسات المعنية بتسريع تنفيذها.

 

الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود الرئيس الأوغندي يوري موسيفني منطقة القرن الأفريقي