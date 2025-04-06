شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال خيمة ومنزلا في مواصي خان يونس

الأحد 06/أبريل/2025 - 12:32 ص

استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، مساء السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة. وفقال لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت وفا بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين ومنزلا في مواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50،669 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115،225 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.