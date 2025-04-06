الحوثيون: استهداف سفينة إمداد لحاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، أن القوات الصاروخية والطائرات المسيّرة التابعة للجماعة اشتبكت مع حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر، في تصعيد جديد لعمليات الجماعة في المنطقة.

وقال سريع في بيان رسمي، إن القوة البحرية اليمنية استهدفت سفينة إمداد تتبع حاملة الطائرات "ترومان" بصاروخ باليستي، ما أدى إلى منع ما وصفه بـ"العدو من شن هجمات عدوانية على اليمن خلال الساعات الماضية".

وأكد أن هذه العمليات تأتي في سياق ما سماه "الإسناد والدفاع" عن الشعب الفلسطيني، مشددًا على استمرار الهجمات حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.