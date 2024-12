أكشن ورعب وأبطال خارقون.. أفلام منتظرة في 2025

تأمل كبرى استديوهات هوليوود إلى إعادة الجمهور إلى صالات السينما في 2025، مع مزيج متنوع من العناوين تناسب الجميع، من إعادة إنتاج قصص الرسوم المصورة، والاقتباسات من الروايات الأكثر مبيعًا والأجزاء التكميلية للمشاريع الأصلية لمخرجين بارزين.

فبالحديث عن قصص الرسوم المصورة، فتستعد استديوهات "مارفل" للعودة بأفلام "Captain America: Brave New World"، و"The Fantastic Four: First Steps"، كما تعود امتيازات أخرى ناجحة للواجهة مجددًا، بما في ذلك "Superman" ، و"Jurassic World Rebirth".

ومن بين صناع الأفلام البارزين الذين لديهم أفلام قادمة بول توماس أندرسون (مع مشروع جديد لم يتم تسميته بعد)، ويورجوس لانثيموس مع "Bugonia"، وبونج جون هو مع "Mickey 17"، وجيمس كاميرون مع الفيلم الثالث من "Avatar"، وداني بويل مع "28"Years Later، وجيمس جان مع رؤيته الجديدة لـ "Superman" والتي تفتتح عصرا جديدا من أفلام DC.

Wolf Man

تدور أحداث فيلم الرعب الجديد للمخرجة لي وانيل، والمقرر عرضه في يناير المقبل، في مزرعة نائية حيث تتعرض عائلة صغيرة: شارلوت (جوليا جارنر) وزوجها بليك (كريستوفر أبوت) وابنتهما الصغيرة جينجر (ماتيلدا فيرث) لهجوم من وحش غريب.

وعندما يكتشفون أن بليك مصاب بالعدوى، يبدأ في التحول إلى شيء غير قابل للتعرف عليه. القصة هي إعادة صياغة جديدة للوحش الكلاسيكي لشركة يونيفرسال بيكتشرز الذي ظهر لأول مرة في فيلم "الرجل الذئب" عام 1941.

Captain America: Brave New World

يُعد هذا الفيلم الجديد الذي أخرجه جوليوس أوناه، والمقرر عرضه في فبراير المقبل، والذي يتناول أول بطل خارق من إنتاج مارفل، أول فيلم من سلسلة Captain America منذ رحيل كريس إيفانز.

ويجسد سام ويلسون (أنتوني ماكي) شخصية البطل الخارق الأول في الفيلم، حيث يجد نفسه في خضم كارثة دولية، ويضطر إلى حماية الرئيس (هاريسون فورد)، الذي يصادف أنه أيضًا الرجل الأحمر. ومن بين طاقم الممثلين روزا سالازار في دور دايموندباك وليف تايلر في دور بيتي روس.

Mickey 17

يلعب روبرت باتينسون دور المسافر الفضائي "ميكي "17 في فيلم الخيال العلمي المثير للمخرج بونج جون هو. في الفيلم المقرر طرحه في مارس المقبل، يتم إرسال ميكي، الموظف "الذي يمكن الاستغناء عنه"، في مهمة مميتة لاستعمار عالم الجليد نيفلهايم.

وعندما يموت أحد الموظفين، يتم استنساخه بذكريات المسافر الذي سبقه. يشارك في بطولة الفيلم مارك روفالو وتوني كوليت.

Snow White

تستقبل صالات السينما في نهاية مارس المقبل، النسخة الحية من فيلم ديزني الكلاسيكي لعام 1937، في دور العرض بعد تأجيل عرضه الأصلي بسبب إضراب النقابات الفنية في أمريكا.

الفيلم من إخراج مارك ويب، وبطولة راشيل زيجلر بدور سنو وايت، وجال جادوت بدور الملكة الشريرة، وباتريك بيج بدور المرآة على الحائط. سيلعب أندرو بيرناب دور جوناثان، نسخة من الأمير الأصلي.

الفانتازيا الموسيقية من تأليف جريتا جيرفيج وإيرين كريسيدا ويلسون، مع الفضل لدوروثي آن بلانك من النسخة المتحركة الأصلية.

Sinners

يلعب مايكل ب. جوردان دور شقيقين توأم في فيلم الرعب والإثارة من تأليف رايان كوغلر. يواجه الثنائي شرًا عظيمًا أثناء محاولتهما بدء حياتهما من جديد بالعودة إلى مسقط رأسهما.

الفيلم، الذي كتبه وأخرجه كوجلر، مخرج "Creed" و"Black Panther"، والمقرر طرحه في أبريل المقبل، يشارك في بطولته أيضًا هايلي ستاينفيلد ووونمي موساكو ولي جون لي وعمر بينسون ميلر.

Mission: Impossible – The Final Reckoning

يختتم إيثان هانت وفرقة المهمات المستحيلة الفصل الحالي من سلسلة "المهمة المستحيلة" بفيلم " Mission: Impossible – The Final Reckoning"، والمقرر طرحه في نهاية مايو المقبل.

تم تصوير الفيلم في نفس وقت سابقه، ويشارك في بطولته توم كروز في دور عميل سري منشق في سباق مع الزمن لإنقاذ العالم من الذكاء الاصطناعي الشرير.

يقود كروز طاقمًا من النجوم العائدين من السلسلة بما في ذلك ريبيكا فيرجسون وفينج رامز وسيمون بيج وهايلي أتويل وفانيسا كيربي، إلى جانب الوافدين الجدد هولت ماكالاني وهانا وادينجهام.

Ballerina

فيلم "Ballerina" الذي يجري العمل عليه منذ عدة سنوات، يتتبع قصة قاتلة شابة تسعى للانتقام من أولئك الذين قتلوا عائلتها. ومن المقرر أن يقوم بتوجيه المشروع مخرج فيلم "Underworld" لين وايزمان، فيما يقوم بكتابة السيناريو شاي هاتن، الذي كتب أيضًا الجزء الأخير من فيلم “John Wick”.

28 Weeks Later

تدور أحداث الفيلم بعد عدة أعوام على الجزء الثاني، حيث يعود المرض للظهور من جديد وتزداد الإصابات بشكل سريع، مما يدفع مجموعة من الناجين للكفاح في سبيل النجاة ومواجهة جيش المصابين.

صدر الجزء الأول من السلسلة "28 Days Later" في عام 2002، وقام ببطولته كيليان مورفي، الذي لم يكن معروفًا آنذاك. أخرج الفيلم داني بويل، بينما كتب أليكس جارلاند السيناريو. صدر الجزء الثاني منه في عام 2007، بعنوان "28 Weeks Later".

F1

يتتبع الفيلم براد بيت، كسائق فورمولا 1 السابق سوني هايز، الذي يعود إلى السباقات ويتعاون مع زميله المبتدئ جوشوا بيرس (دامسون إدريس) ويرشده في فريق APXGP الخيالي.

يكمل كيري كوندون وخافيير بارديم وتوبياس مينزيس وسارة نايلز وكيم بودنيا وسامسون كايو طاقم الفيلم. يجسد بارديم دور رئيس فريق APXGP.

الفيلم من إخراج جوزيف كوزينسكي مخرج فيلم "Top Gun: Maverick" للنجم توم كروز، والذي تخطت إيراداته مليارا و495 مليون دولار عالميا.

شارك براد بيت في إنتاج الفيلم، وكذلك نجم سباقات فورمولا 1 لويس هاميلتون من خلال شركته “Dawn Appolo Films”، وكذلك شارك في تطوير سيناريو الفيلم.

Jurassic World Rebirth

الفيلم الجديد من سلسلة أفلام Jurassic World من بطولة سكارليت جوهانسون وجوناثان بيلي وماهرشالا علي. ومن إخراج جاريث إدواردز (Rogue One: A Star Wars Story) وكتابة ديفيد كوب الذي كتب فيلم Jurassic Park الأصلي.

تدور أحداث الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث فيلم Jurassic World Dominion. وبعد أن أصبحت بيئة الكوكب غير صالحة للعيش بالنسبة للديناصورات، يتسابق فريق شجاع للعثور على عينات الحمض النووي من ثلاثة مخلوقات ضخمة.

Superman

يُعيد المخرج جيمس جان سوبرمان (ديفيد كورنسويت) إلى الشاشة الكبيرة كجزء من عالم DC. تتبع القصة سوبرمان وهو يخوض رحلة للتوفيق بين تراثه وكيف نشأ في العالم البشري.

تلعب راشيل بروسناهان دور لويس لين، بينما سيتولى نيكولاس هولت دور ليكس لوثر.

Bugonia

تكثر نظريات المؤامرة في فيلم "Bugonia"، وهو فيلم كوميدي من الخيال العلمي يروي قصة شابين يختطفان رئيسًا تنفيذيًا بارزًا، بدافع من اعتقاد غريب بأنها كائن فضائي سري يهدف إلى تدمير الكوكب.

يخرج الفيلم يورجوس لانثيموس، ويشارك في بطولته كل من إيما ستون وجيسي بليمونز وسيدريك دومورناي وغيرهم.

Wicked: Part Two

بعد النجاح الضخم الذي حققه الجزء الأول، سيتمكن المعجبون من العودة إلى أوز في الخريف المقبل مع "Wicked: Part Two". سيضم الجزء الثاني من التكيف الموسيقي لجون إم تشو طاقمًا عائدًا من الممثلين مثل سينثيا إيريفو وأريانا غراندي وجوناثان بيلي وماريسا بود وإيثان سلاتر وجيف جولد بلوم والمزيد.

كما يعود تشو كمخرج، مع سيناريو من كتاب "Wicked: Part One" ويني هولزمان ودانا فوكس بالإضافة إلى إل فرانك بوم.

Avatar: Fire and Ash

يواصل فيلم "Avatar: Fire and Ash" سلسلة أفلام جيمس كاميرون الناجحة التي بدأت بفيلم "Avatar" في عام 2009. ويشارك في بطولة الفيلم زوي سالدانا وكيت وينسلت وسيغورني ويفر وجيمين كليمنت ومات جيرالد وديفيد ثيوليس وسام ورثينجتون وإيدي فالكو وكليف كورتيس وأونا تشابلن.

ويمثل هذا الفيلم تكملة لفيلم "The Way of Water" الذي صدر عام 2022، على الرغم من أن تفاصيل الحبكة الرئيسية لم يتم الإعلان عنها بعد.