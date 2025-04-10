وزير الدفاع المجري يثمن دور مصر في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط

ثمن وزير دفاع المجر "كريستوف سالاي بوبروفينسكي"، الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التنسيق مع القاهرة في الملفات الدفاعية والأمنية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير أحمد فهمي، سفير مصر في بودابست، مع الوزير المجرى بمقر وزارة الدفاع المجرية.

وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لاسيما على صعيد تطوير التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجالات التدريب، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان - خلال اللقاء - عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرصهما المتبادل على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، لاسيما في ظل التحديات الأمنية المتزايدة على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهته، أكد السفير المصري أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المجر على ضوء العلاقات السياسية المتنامية، مشيدًا بمستوى التعاون العسكري القائم.

وأشار إلى أن اللقاء يعكس الإرادة المشتركة لتعميق أواصر التعاون في مختلف المجالات.