أبراج تهدد أرواح المواطنين.. إصابة شاب إثر سقوط حائط من برج مخالف بالمحلج بالمنيا

أصيب شاب إثر سقوط حائط من الدور التاسع بأحد الأبراج المخالفة بمنطقة أرض المحلج البحري بمركز مغاغة شمال المنيا، وتم نقله لمستشفى المنيا الجامعي وحالته خطيرة للغاية.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورود إخطار من مستشفى المنيا الجامعي بوصول شاب يدعى علي م ع مقيم مركز مغاغة حالته حرجة مصاب بنزيف داخلي إثر كسور في الجمجمة وفي غيبوبة تامة.

على الفور تشكل فريق بحث جنائي بإشراف العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية حيث تبين أثناء مرور المصاب مرتادا دراجة بخارية بأحد شوارع أرض المحلج البحري سقط عليه حائط من أحد الأبراج من الدور التاسع مما أدى إلى إصابته لا توجد شبهة جنائية.

الجدير بالذكر أن العقار مملوك لشخص يدعى محمود ص م وهو مخالف وغير مرخص له بالبناء وأن منطقة أرض المحلج البحري معظم العقارات الموجودة بها مخالفة.

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