قصف مدفعي يستهدف شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصفا بالمدفعية استهدف شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام الاحتلال بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

وشن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قصفا على منزلًا في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك نحو 14 حالة إصابة برصاص الاحتلال تعاملت معها الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس بالضفة الغربية منذ الصباح بينها إصابتان بحالة خطيرة و7 إصابات بحالة متوسطة.

كما شن الطيران الحربي للاحتلال غارات على حي الشجاعية أسفرت عن استشهاد 36 فلسطينيًا وعشرات الجرحى، لكن اتضح لاحقًا أن القائد المستهدف لم يكن موجودًا في المكان أصلًا.