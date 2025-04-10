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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام فلسطيني: مواجهات مع قوات الاحتلال إثر اقتحامها قرية العيساوية في القدس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن هناك مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامها قرية العيساوية في القدس.

وشن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قصفا على منزلًا في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك نحو 14 حالة إصابة برصاص الاحتلال تعاملت معها الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس بالضفة الغربية منذ الصباح بينها إصابتان بحالة خطيرة و7 إصابات بحالة متوسطة.

كما شن الطيران الحربي للاحتلال غارات على حي الشجاعية أسفرت عن استشهاد 36 فلسطينيًا وعشرات الجرحى، لكن اتضح لاحقًا أن القائد المستهدف لم يكن موجودًا في المكان أصلًا.

إعلام فلسطيني مواجهات عنيفة قوات الاحتلال قرية العيساوية القدس