الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة حاليًا

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مستوى كارثي، مؤكدًا أنه لا يمكن إدخال أي مساعدات إنسانية إلى القطاع في الوقت الراهن.

وأضاف: "إن إسرائيل بصفتها قوة محتلة تتحمل التزامات فيها بموجب القانون الدولي".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة حديثة بأنه يجب ضمان الوصول الإنساني دون عوائق وتوفير الحماية للعاملين بالمجال الإنساني في غزة بموجب القانون الدولي.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي قصفا على منزلًا في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي هناك إثر اقتحام الاحتلال قرية العيساوية في القدس.

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك نحو 14 حالة إصابة برصاص الاحتلال تعاملت معها الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس بالضفة الغربية منذ الصباح بينها إصابتان بحالة خطيرة و7 إصابات بحالة متوسطة.