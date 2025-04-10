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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تطرد دبلوماسيين رومانيين

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، طرد دبلوماسيين رومانيين من أراضيها؛ وذلك ردا على إعلان دبلوماسيين روس في بوخارست أشخاصا غير مرغوب فيهم. 

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن هذا الإجراء يأتي عقب استدعاء القائمة بالأعمال الرومانية في روسيا حيث تم استدعاء ليليانا بوردا، القائمة بالأعمال الرومانية في روسيا، إلى وزارة الخارجية الروسية، وتلقت مذكرة بشأن إعلان الملحق العسكري في السفارة الرومانية في موسكو، ونائبه، شخصان غير مرغوب فيهما".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "أن هذا الإجراء يأتي ردا على قرار رومانيا غير المبرر بإعلان الملحق العسكري في السفارة الروسية في بوخارست ومساعده أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وفي الخامس من مارس، استدعت وزارة الخارجية الرومانية القائمة بالأعمال الروسية، يلينا كوبنينا، لإبلاغها بأن السلطات أعلنت الملحق العسكري الروسي ومساعده شخصين غير مرغوب فيهما "لأنهما يمارسان أنشطة لا تتوافق مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١".

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