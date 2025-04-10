إعلام حوثي: سلسلة غارات أمريكية على عدة مواقع بمحيط صنعاء

قالت وسائل إعلام حوثية، اليوم الخميس، أن سلسلة غارات جوية شنتها الطائرات الأمريكية استهدفت عدة مواقع في محيط العاصمة اليمنية صنعاء.

كما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، بأن وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أعلنت عن وجود قتلى جراء قصف أمريكي على مجمع النهدين الرئاسي بالعاصمة اليمنية صنعاء.

كما أعلنت "العربية" عن قصف أمريكي على مواقع للحوثيين في جزيرة كمران بالحديدة.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن الحملة العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين بدأت للتو، لإنهاء التواجد الحوثي في المنطقة. وقال هيجسيث للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سواء كان الأمر يتعلق بمرافق تحت الأرض، أو تصنيع أسلحة، أو مخابئ، أو قوات في العراء، أو أصول دفاع جوي، فإننا لن نتراجع وسوف نصبح أكثر حزما حتى يعلن الحوثيون أنهم سيتوقفون عن إطلاق النار على سفننا ". وأضاف: "لقد كانت الأسابيع الثلاثة الماضية سيئة بالنسبة للحوثيين، والأمور على وشك أن تزداد سوءًا".

وأعلنت جماعة الحوثي يوم الأحد الماضي، أن القوات الصاروخية والطائرات المسيّرة التابعة للجماعة اشتبكت مع حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر، في تصعيد جديد لعمليات الجماعة في المنطقة. وهذا الاشتباك أدى إلى منع القوات الأمريكية من شن هجمات عدوانية على اليمن خلال الساعات الماضية.