الولايات المتحدة تفرض عقوبات تستهدف البرنامج النووي الإيراني وداعميه

الخميس 10/أبريل/2025 - 01:20 ص

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على فرد واحد وخمسة كيانات مقرها في إيران، وذلك لدعمها كيانات رئيسية تتولى إدارة البرنامج النووي الإيراني والإشراف عليه، بما في ذلك منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية التابعة لها.

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم ضمن حملة الرئيس دونالد ترامب القاضية بفرض أقصى قدر من الضغط على إيران، وهو يستهدف أشخاصا يتولون توريد أو تصنيع تقنيات حيوية لصالح منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي.

وبحسب الوزارة فأإن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة من يسعون إلى دعم البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك أنشطة تخصيب اليورانيوم الحاسم لعملية انتشار الأسلحة.