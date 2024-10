طلاب هندسة المنصورة يبتكرون جهازًا لجدولة مواعيد الأدوية والجرعات لكبار السن.. شاهد

ابتكر فريق من طلاب كلية الهندسة بجامعة المنصورة مشروع علميًا متميزًا (بي تك إكس) يخدم كبار السن، ويقدم لهم الرعاية الصحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لجدولة مواعيد الأدوية وجرعاتها.

وأوضحت الطالبة " ندي حامد " قائد الفريق، أن المشروع عبارة عن نظام مصمم لتقديم الرعاية الصحية للأفراد المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن، ويساعد في جدولة مواعيد وجرعات أنواع الدواء المختلفة التي يتناولها المرضى من كبار السن.

وتتابع “حامد” أن من خلال المشروع، وكذلك متابعة الحالة الصحية والعلاجية لكبار السن على مدار اليوم.

وتابعت أن الجهاز يجنب أي وعكة صحية مفاجأة وذلك بفضل تقنيات المتابعة والإستشعار عن بعد التي يوفرها المشروع، كما أنه يستطيع إدارة الأدوية من حيث الجرعة والتوقيت.



وتستكمل “حامد" انو أحد أبرز مميزات المشروع هو نظام إنترنت الأشياء (IoT) المتكامل الذي يتضمن جهاز موزع الأدوية الذكي، حيث يتم تخزين الأدوية بشكل منظم للمريض، مع ربط هذا الجهاز بتطبيق هاتف محمول يتصل بالصيدليات.

وأكدت من خلال التطبيق للطبيب تحديد مواعيد وجرعات الأدوية بدقة وعن بعد، ليتم إرسال هذه المعلومات مباشرة إلى جهاز موزع الأدوية. عند اقتراب نفاد أي دواء، يقوم النظام بتنبيه الصيدلية والمسؤولين عن رعاية المريض لضمان عدم انقطاع الأدوية.



وتضيف حامد أن تأثير هذا الجهاز لا يقتصر على المرضي فقط بل أيضا عائلاتهم، فالجهاز يمكنهم من الاطمئنان على افراد عائلاتهم من كبار السن خاصة في حالة بعدهم عنهم جغرافيا،

و حاز الفريق علي المركز الثاني IEEE VICTORIS ، و تأهل الي 18th edition of the Undergraduate Research Forum (UGRF) at Nile Universityمن 580 فريق كن من افضل 5 فرقوالمشروع تطبيقه علي ارض الواقع.



وتحكي "حامد” أن المشروع يعتمد علي نظام التقنياتال حديثة مثل الاستشعار عن بعد والمتابعة الصحية، حيث يمكن للمرضى مراقبة حالتهم الصحية على مدار الساعة، مما يساهم في إنقاذ حياتهم في حالة حدوث أي تدهور صحي مفاجئ.