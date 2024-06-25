رئيس جامعة أسيوط يفتتح غرفة سحب عينات بذل النخاع والوحدة العلاجية لبنك الدم

تواصل مستشفيات جامعة أسيوط؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية؛ خطتها الموسعة؛ من أعمال الإحلال ، والتجديد المستمر، وتطوير بنيتها التحتية؛ بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المُقدمة، وزيادة طاقتها الاستيعابية؛ لكي تتمكن من أداء رسالتها، وتوجيهها على نحوٍ أمثل؛ لخدمة كافة مرضى صعيد مصر المترددين عليها.

وفي هذا الصدد، افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء ٢٥ من يونيو، اثنين من الوحدات المهمة، التابعتين لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، بالمستشفيات الجامعية، وهما: غرفة سحب عينات بذل النخاع العظمي، التابعة لمعمل أمراض الهيماتولوجي بالقسم، والوحدة العلاجية لبنك الدم، بمستشفى الأورمان الجامعي، وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور المنشاوي: إن غرفة بذل النخاع، تمثل واحدة من الوحدات المتخصصة، بمعمل الهيماتولوجي بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والتي يتم خلالها فحص نخاع العظام؛ لتشخيص عدد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الدم، والورم النخاعي المتعدد، وسرطان الغدد الليمفاوية، وفقر الدم؛ للكبار، والأطفال، ويتم فحص العينات، ودراسة النتائج تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بوحدة الهيماتولوجي.

وأشار رئيس الجامعة؛ إن غرفة بذل النخاع تتضمن غرفتين داخليتين؛ الأولى لسحب العينات، ومزودة بجهاز تخدير، والثانية غرفة إفاقة، مثمناً جهود الأطقم الطبية القائمة على الوحدة، وهي على أعلى مستويات المهارة، والكفاءة؛ بما يصب في النهاية لمصلحة المرضى، والخدمات الطبية المقدمة.

وافتتح الدكتور المنشاوي؛ الوحدة العلاجية لبنك الدم بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وذلك بالتعاون مع قسم الباطنة العامة؛ بوحداتها المختلفة، و قسم الأمراض العصبية والنفسية، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم الأورام، وتقدم الوحدة خدمات تخصصية عالية الجودة؛ لكافة مرضى المستشفيات الجامعية، وتتمثل في إجراء جلسات فصل البلازما العلاجي (apharesis)، وفصل مكونات الدم، مثل الصفائح الدموية، هذا بالإضافة إلى خدمة دخول اليوم الواحد؛ لنقل الدم، أو البلازما، أو إعطاء المحاليل الوريدية العلاجية.

وأثنى رئيس الجامعة؛ علي جهود قسم الباثولوجيا الإكلينيكية؛ بوصفه الداعم الأساس؛ للخدمة الطبية لمستشفيات جامعة أسيوط، وأحد نقاط القوة البارزة بكلية الطب؛ وذلك نظراً لما يمتلكه من معامل معتمدة على أعلى مستوى، والتي تتوافق مع أعلى المعايير، والمواصفات القياسية الدولية، فضلاً عن دوره المهم في خدمة العمل الطبي، وخدمة المجتمع، إلى جانب النشر العلمي المتميز.

شهد الافتتاح حضور؛الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الرئيس، والدكتور ضياء عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط، والدكتور هشام عبد الرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، وبمشاركة الدكتورة إيمان نصر الدين نائب مدير المستشفى الجامعي الرئيس لشئون الجودة، ومدير بنك الدم الرئيس، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي، والدكتورة إحسان علي رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، والعلاجية.