وزير النقل يبحث مع السفير الألماني بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بالقاهرة.

في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المتميز مع الجانب الألماني، في تنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مجال النقل في مصر، وعلى رأسها مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة، بإجمالي اطوالي حوالي 2000 كم، والتعاون مع DB(سكك حديد المانيا) لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع، وكذلك مشروع محطة حاويات تحيا بميناء دمياط، وحيث يتم التعاون في هذا المشروع مع تحالف (هاباج لويد، يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا)، وهو التحالف المشغل للمحطة، بالإضافة إلى التعاون مع شركة هيرنكنشت الألمانية في توريد ماكينات حفر الخط الرابع للمترو، معرباً عن تقديره للشركات الألمانية التي تتسم بالجدية والانضباط في العمل وللصناعات والتكنولوجيا الألمانية.

كما أكد الوزير أن قطاع النقل يشهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتضمن فرصا إستثمارية كبيرة ومجالات عديدة للتعاون مع الشركات الألمانية، مثل التعاون بين الموانئ المصرية والألمانية في مجال الحاويات والبضائع الترانزيت، وتوزيعها عبر الموانئ المصرية إلى الشرق الأوسط.

وأكد السفير الألماني بالقاهرة عن سعادته بفترة عمله سفيرا لألمانيا بمصر، وبتقدير الشعب المصري والحكومة المصرية لألمانيا وللصناعات الالمانية، مشيدا بالتعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل، مؤكدا الحرص من الجانب الالماني على زيادة حجم التعاون المشترك في هذا القطاع الذى يشهد تطورا كبيرا.