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السبت 22 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تنسيق الجامعات.. تعرف على برنامج كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان
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يستعد طلاب الثانوية العامة هذا العام للالتحاق بمختلف الكليات الجامعية والمعاهد وذلك أعلنت جامعة حلوان عن مميزات كلية التكنولوجيا والتعليم والتي تعد واحدة من أفضل الكليات العلمية الرائدة محليا وإقليميا في التعليم التكنولوجي والبحث العلمي المرتبط بتخصصات الكلية من خلال برامج أكاديمية مستنيرة تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في التنمية المستدامة للوطن.

وتسعى للحصول على الاعتماد الدولي للبرامج الدراسية لإعداد المعلمين والتكنولوجيين وفق أحدث نظريات التعلم والمساهمة في إعداد أجيال من المدرسين و التكنولوجيين ذوي مهارات تتسم بالمعايير الدولية.

وتقوم الكلية باتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها إعداد أجيال من المعلمين والتكنولوجيين وفق معايير الجودة العالمية ليساهموا في إحداث نقلة نوعية في مستوى العمالة الفنية المدربة، وتأهيل كوادر متميزة قادرة علي العمل الجماعي والإبداع والابتكار ومواكبة التطور التكنولوجي في تخصصات الكلية المختلفة للنهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي التي تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

وتعمل الكلية على تهيئة الظروف المناسبة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لإجراء أبحاث علمية وتطبيقية من خلال توفير برامج تدريبية وخدمات تعليمية متقدمة، وإنشاء مراكز استشارية متطورة تساهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته و زيادة موارد الكلية.

كما تحتوي الكلية على برنامج بكالوريوس التعليم الصناعي ( تربوي ) بشعبه المختلفة والمطبق حاليا فى الكلية طبقا للائحة المعتمدة للكلية ويحتوي على أقسام : تكنولوجيا الإنتاج، تكنولوجيا السيارات والجرارات، تكنولوجيا التبريد والتكيف، تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا الإلكترونيات،

كما تحتوي الكلية على برنامج بكالوريوس التكنولوجيا وتعليم ( تكنولوجي ) بالتخصصات المختلفة وبه برنامجين معتمدة  للدراسة بها (تكنولوجيا السيارات الهجين- تكنولوجيا الميكاترونيك)

كما يوجد برنامج تأهيل المعلمين حيث تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التعليم الصناعي( تربوي تأهيل المعلمين) في اقسام الكلية المختلفة .

وتحتوي الكلية على برامج الدراسات العليا وتمنح الكلية درجة الماجستير والدكتوراه  في اقسام الكلية المختلفة

احتياجات السوق التعليم الفني والتكنولوجي العماله الفنيه المدربه