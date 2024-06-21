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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استعدادات كبرى لاستقبال امتحانات الثانوية العامة في دمياط

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة   دمياط في بيان لها عن استعدادات استئناف امتحانات الثانوية العامة في دمياط خاصة مع انطلاق جدول المراجعات اونلاين لطلاب الثانوية العامة والتي نفذته المديرية خلال الأسبوع الماضي .


وانتهت مديرية التربية والتعليم بدمياط، استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، من خلال تجهيز ٤١ لجنة موزعة على ١٠ إدارات تعليمية.

وأعلن محمد رمضان غريب  وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بدمياط بلغ ١٣ ألفا و٦٠١ طالب وطالبة، منهم ٣ آلاف و١٢٦ طالبا للشعبة الأدبية، و٦ آلاف و٨٥٧ طالبا لشعبة العلوم، وألفان و٨٨٥ طالبا لشعبة الرياضيات.
 

وجرى تجهيز ٤١ لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية العشرة، كما تم تجهيز ٣١ استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها ٢١ استراحة للرجال و١٠ استراحات للسيدات.

الثانوية العامة - أوائل الثانوية العامة دمياط تعليم دمياط