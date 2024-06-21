7 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل غرب غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن 7 شهداء و20 جريحًا وصلوا إلى مستشفى المعمداني إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن 8 شهداء سقطوا في قصف الاحتلال منطقة النواصي التي تؤوي نازحين في شمال غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وفي سياق متصل، ارتقى عدد من الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي في مربع سكني بمنطقة الجلاء وسط مدينة غزة شمال القطاع، اليوم الجمعة.

كما حاصرت القوات الخاصة الإسرائيلية مبنى وسط قلقيلية شمال الضفة الغربية ودفعت بتعزيزات للمكان، كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين اثنين وسط المدينة وعلى سيارة فلسطينية.

وإلى الآن، تحتجز قوات الاحتلال جثماني شهيدين اغتالتهما وحدات خاصة إسرائيلية بمنطقة القليلية.