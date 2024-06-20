سكرتير عام البحيرة يتابع تنفيذ حملات الإشغالات والنظافة بكفر الدوار

أجري اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام بمحافظة البحيرة، جولة ميدانية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، حيث تابع تنفيذ حملات الاشغالات وأعمال النظافة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد السكرتير العام، ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد على تكثيف حملات النظافة اليومية بالشوارع والميادين بقرى ومدن المحافظة ورفع المخلفات أولا بأول للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمحافظة.

وتفقد اللواء محمد شوقي بدر، انتظام وحسن سير العمل بمستشفي كفر الدوار العام، حيث تابع منظومة العمل بشكل مباشر، وخطوات تقديم الخدمة الطبية، وتوافر جميع المستلزمات والأدوية، والتأكد من تقديم الخدمة بالشكل الأمثل للمريض، ومدى رضاء المواطنين عن الأداء والخدمة المقدمة له، وأثنى على وجود جميع القيادات والطاقم الطبى على رأس العمل، واطمأن على تلقى المرضى فى قسم الطوارئ والاستقبال الخدمة بشكل مرضى، وعاين بعض المساحات المتوافرة بالمستشفى لاستغلالها.