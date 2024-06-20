أهالي "محلة مرحوم" بطنطا يؤدون صلاة الغائب على أرواح الحجاج المتوفين بالأراضي المقدسة

أدى المئات من أهالي قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية مساء الأربعاء صلاة الغائب على أرواح الحجاج المتوفين خلال أداء مناسك الحج في الأراضي المقدسة والذين بلغ عددهم أكثر من 20 حالة وفاة منها 4 حالات من القرية.

وفقدت محافظة الغربية هذا العام أكبر عدد من الحجاج حيث وصل أكثر من 20 حاجًا لقوا حتفهم خلال أداء فريضة الحج وجاء مركزا طنطا وزفتى في المقدمة من حيث عدد الوفيات الذين كتب الله لهم حسن الخاتمة، وفقدت قرية محلة مرحوم وحدها 4 حجاج وهم حمدي مراد، والسيدة المراكبي صاحبة الـ 70 عامًا، بعد أن حققت حلمها بالحج الذي ظلت تحلم به طوال حياتها، ومحمود خلف الله أبو حسين، 55 عاما، كما توفيت إلهام محمد مرزة، 55 عامًا، من قرية محلة مرحوم، بالأراضي المقدسة، عقب تأديتها مناسك الحج لهذا العام.

وتجمع الأهالي في مسجد الشيخ علام بقرية محلة مرحوم، وأدوا صلاة الغائب على الحجاج الأربعة وجميع المتوفين في الأراضي السعودية أثناء مناسك الحج، وذلك عقب صلاة العشاء حيث أَمَهم في الصلاة الشيخ محمد الكفوري.