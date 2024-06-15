شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود غدا الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 26 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 43 للعظمى والصغرى 32 وعلى شمال الصعيد 44 للعظمى والصغرى 29 درجة، وعلى جنوب الصعيد 47 للعظمى والصغرى 32 درجة.