مجلس الكنائس العالمي يرحب بالقمة رفيعة المستوى بشأن السلام في أوكرانيا

رحب مجلس الكنائس العالمي بالقمة رفيعة المستوى ، بشأن السلام في أوكرانيا، والذي تستضيفها سويسرا تحت عنوان “قمة السلام في أوكرانيا ”، وذلك اليوم 15 وغدا الأحد 16 يونيو.

وقال الدكتور القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، "في نهاية المطاف، لا يمكن ضمان السلام المستدام بالقوة المسلحة، ولكن فقط من خلال الحوار والدبلوماسية"، ورغم أنه من غير المتوقع أن تكون روسيا ممثلة في هذه القمة الأولى.

وأشار" بيلاي" إلى أن الخطوات الحقيقية اللاحقة نحو السلام المستدام لا يمكن أن تتجنب التعامل مع روسيا. وقال: "يأمل مجلس الكنائس العالمي أن تضع هذه القمة الأولى أساسًا يمكن من خلاله المضي قدمًا في تلك الخطوات اللاحقة والحوار والدبلوماسية من أجل السلام المستدام".

واختتم مجلس الكنائس العالمي بيانه ، بانه يسعى باستمرار إلى إيجاد طرق يمكن من خلالها للحوار داخل دوائره الانتخابية أن يساعد في خدمة أغراض السلام والعدالة، ووضع حد لهذا الصراع الوحشي والمعاناة التي يتعرض لها المدنيون في المناطق المتضررة، واستعادة الاستقرار واحترام سيادة القانون على المستوى الدولي”.