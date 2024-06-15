196 ساحة في المنيا تنتظر العيد والمصلين

أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا عن تخصيص 196 ساحة لإقامة صلاة العيد غدا الأحد بمختلف مدن المحافظة بالإضافة إلى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وأوضح الدكتور حسانين عبد الحكيم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا توفير الأئمة ممن يشهد لهم بالاعتدال لأداء صلاة العيد وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف مع الاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المساجد.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل معها على الفور، مشدداً على ضرورة تنفيذ تكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي طارئ، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.