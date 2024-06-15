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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. تشكيل هجومي متوقع لألبانيا لمواجهة إيطاليا

البانيا
البانيا
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يخوض منتخب ألبانيا، فى تمام العاشرة من مساء اليوم على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، ثانى مشاركته فى تاريخه مع بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بمواجهة نظيره إيطاليا "حامل اللقب"، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأعرق فى القارة العجوز.
ومن المتوقع أن يدخل منتخب البانيا اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:
حراسة المرمى: بيريشا.
خط الدفاع: السيد هساي - إسمالي - ديمسيتي - ميهاج.
خط الوسط: أصلاني - رمضاني - بيرامي.
خط الهجوم: أساني - بروخا - سيفيري.
حيث يأمل منتخب ألبانيا لتحقيق مفاجئة من العيار الثقيل، والظفر بثاني انتصاراته في كأس أمم أوروبا، في ثاني ‏مشاركة له في البطولة القارية، بعد أن شارك في يورو 2016 ، لأول مرة في بطولة كبرى، وسجل هدفه ‏الأول، وحقق فوزه الأول أمام رومانيا.‎
وفشل منتخب ألبانيا فى التأهل لكأس العالم من قبل، وتعد أبرز إنجازاته ‏الكروية هو الفوز بكأس البلقان في 1946 وبطولة مالطة روثمانز الدولية‎.‎
ويبحث منتخب ألباني عن كتابة تاريخ جديد له في البطولة التي يشارك بها ‏للمرة الثانية في تاريخه‎.‎
والتقى المنتخبان 4 مرات من قبل، انتهت جميعا بفوز منتخب إيطاليا.‏ 

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