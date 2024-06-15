38 مجزرًا حكوميًا لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك بالمنيا

تبدأ جميع مجاز محافظة المنيا استقبال أضاحي أهالي المحافظة بالمجان بداية من أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلن محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي عن قيام 38 مجزراً حكومياً بمختلف مراكز وقرى المحافظة بذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مشدداً على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، ومناشداً المواطنين بعدم الذبح فى المنازل أو الشوارع للحفاظ على نظافة البيئة وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، بمختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة، بمتابعة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمراجعة أعمال النظافة وصلاحية أدوات الذبح بالمجازر.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تفقد محمد عبد الغنى رئيس مركز مطاي، المجزر الآلي بالمدينة للتأكيد على جاهزية المكان وانتظام العمل لاستقبال أضاحي المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا علي ضرورة نظافة الأدوات وأعمال الصيانة الدورية للمجازر.

كما تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا المرور على المجازر بنطاق المركز للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين فى ذبح أضاحيهم حيث تم المرور على مجازر ( نزلة حسين، بنى محمد سلطان، صفط الخمار ، زاوية سلطان) والتأكد من توافر الجزارين ومساعديهم بالمكان، وتواجد الطبيب البيطرى للكشف على الأضحية قبل عمليات الذبح مع الالتزام بعمليات النظافة والتطهير داخل المجزر و التخلص الآمن من مخلفات الذبح .

وفى ملوى، قام تاج أبوسداح رئيس المركز، بمتابعة مجزر ملوى العمومي، للوقوف علي استعداد المجزر لاستقبال الذبائح، وتواجد العاملين بالمجزر، وأكد رئيس المركز على ضرورة توقيع الكشف الطبي علي الذبائح للتأكد من خلوها من أي أمراض قد تؤثر علي صحة وسلامه المواطنين، مع الاهتمام بنظافة المجزر بشكل دائم بعد عمليات الذبح ، كما تفقد الإدارة البيطرية للوقوف على مدى انتظام سير العمل، من الأطباء البيطريين والعاملين بالوحدة البيطرية.

وقام الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ديرمواس بتفقد العمل بالمجزر الخاص بالوحدة المحلية، للتأكد من نظافة المجزر، والتواجد الدائم لمعاون المجزر والإزالة الدائمة للمخلفات مع الالتزام بإجراءات الكشف الطبي على الماشية قبل الذبح، وكذلك توافر المادة الحمراء الخاصة بختم اللحوم.

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